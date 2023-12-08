Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK kazanmayı hatırladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK kazanmayı hatırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig'de9 maçlık galibiyet hasretine düşme hattında son sıradaki Altay'ı 3-0 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Kastamonuspor'u aynı skorla geçerken, aylar sonra seri galibiyet sevinci yaşadı. Yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçı genç gurbetçi oyuncuları Kazım Can ve Muhammed Enes'in yanı sıra Doğukan'ın golleriyle kazanan siyah-beyazlılar kupada tur atladı. Üst üste galibiyetlerle moral tazeleyen Manisa ekibi pazar günü ligde Adanaspor'u yine iç sahada ağırlayıp çıkışını sürdürmeye çalışacak. Manisa FK, sezonun ilk yarısının kalan 3 maçını kazanıp Play-Off hattına yaklaşma hesapları yapıyor.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hastane önündeki kavgada tabanca çeken şüpheliyi jandarma etkisiz hale geti...
        Hastane önündeki kavgada tabanca çeken şüpheliyi jandarma etkisiz hale geti...
        Manisa'da hastanedeki kavgada tabanca çeken kişiye jandarma müdahale ederek...
        Manisa'da hastanedeki kavgada tabanca çeken kişiye jandarma müdahale ederek...
        Manisa Futbol Kulübü - Kastamonuspor: 3-0
        Manisa Futbol Kulübü - Kastamonuspor: 3-0
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Manisa potada bu kez kötü başladı
        Manisa potada bu kez kötü başladı
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası