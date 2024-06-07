Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!

Bursa'da, Osmangazi Kükürtlü Mahallesi 1. Mutlular Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Mustafa Demirel'in (60) oğlu Hakan Demirel (33), 10 Şubat 2023'te polis merkezine giderek, babasını evde silahla vurulmuş halde bulduğunu söylemişti.

İHBARDAN 1 GÜN ÖNCE BABASININ EVİNE GİTMİŞ Oğlu tarafından öldürülen Mustafa Demirel. AA'da yer alan habere göre polis, baba Demirel'in evine en son oğlu Hakan Demirel'in, ihbardan bir gün önce geldiğini belirlemişti.

"KIZ ARKADAŞIMA ONAY VERMEDİ" İDDİASI Babasını öldüren Hakan Demirel. Gözaltına alınan Hakan Demirel, polise önce yanıltıcı bilgiler vererek suçunu kabul etmemiş, daha sonra ise babasını, sevdiği kız ile olan ilişkisine onay vermediği ve kız arkadaşına küfrettiği için sinirlenerek pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.

KATİL EVLAT TUTUKLANDI Bunun üzerine 11 Şubat'ta evde asma katta Mustafa Demirel'in cesedi bulunmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Demirel, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Demirel (33), maktul Mustafa Demirel'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanığın avukatı katıldı.

KATİL KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI Sanığın ağabeyi H.D, babasının zor bir insan olduğunu belirterek, kardeşinden şikayetçi olmadığını ifade etti. Mahkeme başkanının, olayın ardından maktulün banka kartıyla harcama yapıldığının görüldüğünü sorması üzerine sanık, "Babamın kartları bende duruyordu. Kartların şifresini bana vermişti. Kartları almak veya alışveriş yapmak için onu öldürmedim. Daha sonra teslim olmaya karar verdiğim için altın alarak nakde çevirdim." dedi.