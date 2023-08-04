Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!

Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!

Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun! Bursa'da yaklaşık 6 ay önce babası 60 yaşındaki Mustafa Demirel'i öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunan oğlu 32 yaşındaki Hakan Demirel'in, babasını öldürdükten sonra onun kredi kartıyla kız arkadaşına altın aldığı ortaya çıktı. Hakan Demirel'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 60 yaşındaki Mustafa Demirel'in, 11 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki evinde tüfekle öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

OĞLU ÇELİŞKİLİ İFADELERDE BULUNDU

Oğlu tarafından öldürülen Mustafa Demirel.

AA'da yer alan habere göre Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktulün 32 yaşındaki oğlu Hakan Demirel'in çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi.

OTOMOBİLİ VE KREDİ KARTINI İSTEMİŞ

Babasını öldüren Hakan Demirel.

İddianamede, Hakan Demirel'in en son 9 Şubat'ta babasıyla evindeki görüşmesinde, bir arkadaşına ait otomobili ve ona ait kredi kartını istediği, bunları alıp kendi evine gittiği bilgisine yer verildi.

BABASI HAKKINDA KAYIP İHBARI VERDİ

Sanığın daha sonra babasına kredi kartıyla altın alışverişi yapacağını SMS'yle bildirdiğini ancak cevap alamadığını, bunun üzerine ağabeyi H.D. ve akrabaları olan M.P. ile Kükürtlü Mahallesi'ndeki adrese gittiklerinde babasını bulamadıklarını, 10 Şubat'ta polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptıklarını söylediği de iddianamede yer aldı.

OLAYI TÜM AYRINTISIYLA ANLATTI

Şüpheli davranışlarda bulunması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Hakan Demirel'in, emniyet görevlileriyle yaptığı görüşmede olayı tüm ayrıntıları ile anlatacağını söylemesi üzerine yeniden alınan ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi.

EVLENMELERİNE İZİN VERMEMİŞ

Demirel, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I.'nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini, hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip Ezgi I.'nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia etti.

İKNA ETMEK İÇİN BABASINA GİTMİŞ

Sanık ifadesinde, 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat'ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için babasının evine gittiğini anlattı.

ARKASINDAN ATEŞ ETMİŞ

Hakan Demirel'in, kız arkadaşıyla mobil uygulama üzerinden konuştuklarını gören babasının kendisini darp ederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.

EVİNE GİDİP UYUMUŞ

Evde hiçbir şeye dokunmadan olayda kullandığı tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak bu araçla olay yerinden uzaklaştığını belirten sanığın, evine gidip tüfeği tuvaletinin üzerindeki bölmeye sakladığını, daha sonra uyuduğunu söylediği kaydedildi.

ALTIN ALIP KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Sanık ifadesinde, ertesi gün kız arkadaşı Ezgi I. ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiklerini ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığını, daha sonra kız arkadaşının annesini de yanına alarak alıveriş merkezine gidip alışveriş yaptığını, kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf etti.

TÜFEĞİN NASIL KULLANILDIĞINI SORMUŞ

İddianamede, olay günü babasının tüfeğini eline alarak bununla nasıl ateş edildiğini sorduğu, daha sonra cinayeti işlediği belirlenen Hakan Demirel'in "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ekim ayında başlanacak.