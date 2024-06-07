Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı ziyarete açıldı

"Orada hizmetlerini yürütürler, orada yatarlar. Çocuk yaşta oraya gelirler. Burada önce bir eğitim alırlar. Bu eğitimden geçen cariyelerin bazıları gözdeler olarak seçilir. Daha sonra ikbal olur ve padişaha hanım olurlar ve çocuk verdikleri için kadın efendi olur. Bunlardan valide sultan olan da oluyor ve bazıları da daha sonra aldıkları eğitim doğrultusunda paşalarla, diğer devlet yöneticileriyle evlendirilerek saraydan çıkar.