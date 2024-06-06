Manisa'da buğday tarlasında yangın; 100 dönüm alan yandı

MANİSA'nınKula ilçesindeki buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken, 100 dönüm ekili alan küle döndü.

Kırsal Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları arasındaki buğday tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Kula, Salihli ve Selendi ilçeleri itfaiye ekipleri ile Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin karadan müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken, 100 dönüm ekili alan küle döndü.