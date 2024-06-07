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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ali Akdağ 1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü! | Son dakika haberleri

        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Konya'da, takip ettiği üniversite öğrencisi 24 yaşındaki N.Ü.'ye bıçakla saldırdığı iddia edilen 23 yaşındaki Ali Akdağ'ın, bu olaydan 1.5 saat sonra otomobili ile çarptığı bisikletteki 31 yaşındaki mimar Cihan Mert'in öldüğü ortaya çıktı. Taciz şüphelisi olarak arandığı sırada 'Kazaya karıştım' diyerek kendisini ihbar eden Akdağ tutuklanırken, taciz mağduru N.Ü. "Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana 'Gel bakalım şöyle' dedi. Elimde kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:15
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        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
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        Konya'da olay, 4 Haziran'da Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'nun önünde meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Ü. (24), saat 06.00 sıralarında okuluna gitmek için yurttan çıkıp, yürümeye başladı.

        BIÇAKLA GENÇ KIZIN YANINA GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra N.Ü., bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark etti. N.Ü. hızlanırken, otomobil de ara sokağa girdi. İddiaya göre; araçtan inen kişi, elinde bıçakla koşarak N.Ü.'nün yanına geldi.

        TERMOSLA TACİZCİNİN BAŞINA VURDU

        Şüpheli, bıçağı N.Ü.'nün sol bileğine dayayarak tacize kalkıştı. N.Ü. de elindeki kahve dolu termosla şüphelinin başına 4-5 kez vurup, çığlık attı. Bunun üzerine şüpheli kaçarken, N.Ü. polise gidip, şikayetçi oldu.

        KAZA YAPTIKTAN SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, aynı gün Ali Akdağ (23), kazaya karıştığını belirtip, kendisini ihbar etti. İhbar sonrası Abdülhamit Han Caddesi'ne giden polis, Ali Akdağ'ı aracının yanında buldu. Selahattin Eyyubi Mahallesi Tiftikçi Sokak'ta otomobili ile bisiklete çarpıp, mimar Cihan Mert'in (31) ölümüne neden olan Akdağ'ın, N.Ü.'nün taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli olduğu anlaşıldı.

        TACİZDEN ÖNCE DE GASPA KARIŞMIŞ

        Akdağ'ın, taciz olayından 1.5 saat sonra kazaya karıştığı tespit edildi. Taciz iddiası ile kazadan önce de gasp olayına karıştığı belirlenen Akdağ gözaltına alındı. 3 suçtan hakkında işlem yapılan Ali Akdağ tutuklandı.

        "HIZLI BİR ŞEKİLDE KOŞTU"

        Hayatını kaybeden mimar Cihan Mert, 31 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden mimar Cihan Mert, 31 yaşındaydı.

        Taciz mağduru N.Ü., yaşadıklarını anlattı. N.Ü., "Okula gitmek için yurttan çıkmış, yürüyordum. Birkaç dakika sonra takip edildiğimi fark ettim ve hızlandım. Beni takip eden kişi, fark etmiş olacak ki beni geçti. Yoluma devam ettim. Beni takip eden otomobili, bir sokağın arasına park ederken gördüm. Otomobilden zayıf, uzun boylu birisi indi. Elinde bıçak olduğunu gördüm. Benim üzerime hızlı bir şekilde koştu.

        Ne yapacağımı bilemeyip, sırtımı bir evin duvarına yasladım. Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana 'Gel bakalım şöyle' dedi. Elimde kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum. Bu sırada birinin bana yardım etmesi için çığlık attım. Koluma bıçak dayayan kişi kaçtı.

        Balkonda bulunan bir teyze, bana yardım edemeyeceğini söyledi. Kaçmak için girdiğim bir sokakta, tesadüfen orada oturduğunu ve çığlıklarıma çıkan bir polis memuru beni evine aldı. O sayede kurtuldum. O gün ölmedim ama o kişi, başkasına otomobiliyle çarparak öldürmüş" dedi.

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        #Konya
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