Milliken'e "Bunun bir güzellik yarışması olduğunu sanıyordum", "Alabama'da bu gerçekten çekici mi kabul ediliyor?" şeklinde hakaretler yağdı...

Bazıları ise "Onunla gurur duyuyorum! Tüm hafta sonu onu izledik ve eve bu unvanla dönmesi için çok dua ettik! O inanılmaz, tatlı bir genç kadın ve harika şeyler yapacak!" şeklinde pozitif yorumlarda bulundu.