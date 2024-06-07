Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı | Son dakika haberleri

        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan "Atatürk silüeti", bu yıl da görülmeye başlandı. Bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek için bölgeye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1954 yılında bir çobanın fark etmesiyle duyulan Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da ortaya çıktı.

        2

        Bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek için bölgeye geldi.

        3

        Alana gelenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.

        4

        Soner Doğan, AA muhabirine, İstanbul'dan Atatürk silüetini izlemek için geldiğini ve fırsat buldukça yine geleceğini belirterek, "Bu doğa olayını gerçekten izlemek lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Bizzat izlemek çok etkili oluyor." dedi.

        5

        ATATÜRK SİLÜETİ NE ZAMANA KADAR GÖRÜLÜYOR?

        Silüetin oluşumunu izlemeye ailesiyle gelen 12 yaşındaki Gökçe Karagül ise gölgenin oluşmasını ilk kez izlediğini belirtti.

        Silüet temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

        6

        ATATÜRK SİLÜETİ NASIL VE NE ZAMAN KEŞFEDİLDİ?

        Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi.

        7

        Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        8

        Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

        #Ardahan
        #Atatürk silüeti
        #dağın yamacında atatürk silüeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var