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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli'de ayı saldırısında Ergün Yıldız öldü - Tunceli haberleri | Son dakika haberleri

        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!

        Tunceli'de, kan donduran bir olay yaşandı. Hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'ın, arama-kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:20
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        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
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        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız’dan (42)haber alınamaması üzerine çalışma başlatıldı.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        AA ve İHA'da yer alan habere göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri de destek verdi.

        GECE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Gece boyunca zorlu arazide görev yapan ekipler, ormanlık alanda Yıldız’ın cansız bedenini buldu.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

        EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

        Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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        #Tunceli
        #Son dakika haberler
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