Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Akhisar'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 180 bin ton civarında olması beklenen zeytinyağı üretimin, stoklar göz önünde bulundurulmasa dahi iç tüketimi karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, vatandaşların spekülasyonlara itibar etmemesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Akhisar'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 180 bin ton civarında olması beklenen zeytinyağı üretimin, stoklar göz önünde bulundurulmasa dahi iç tüketimi karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, vatandaşların spekülasyonlara itibar etmemesini istedi.

        Bakan Yumaklı, Manisa'nın zeytinciliğiyle ünlü Akhisar ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde zeytin hasadına katıldı.

        Üreticilerle sohbet eden Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, artık zeytin hasadının sonuna gelindiğini ve kapanışı yapmanın kendilerine nasip olduğunu söyledi.

        Manisa'nın hem üzüm hem kanatlı yetiştiriciliğinde gurur verici rakamlara ulaştığını aktaran Yumaklı, "Zeytininin de 'başkenti' diyebiliriz. Sadece bir hasat anlamında değil aynı zamanda zeytinlerin tarihi bir değeri var. Pek çok zeytin ağacı var yine aynı şekilde. Hatta buna bağlı olarak da geleneksel zeytinyağı üretimi UNESCO listesine girmiş vaziyette." ifadelerini kullandı.

        - "Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin"

        Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek hasadının yapıldığını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 440 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı bu hasattan. Bu yıl 180 bin ton civarında bir zeytinyağı üretimimiz olacak. Çünkü malumunuz; bir yıl var yılı bir yıl yok yılı. Bu yıl da 180 bin tonluk bir üretimimiz olacak. Türkiye'mizin zeytinyağı tüketimi yaklaşık 160 bin ile 180 bin ton civarında. Yani bizim üretimimiz sadece bu yıl ürettiğimizi düşünsek bile bizim tüketimimize yeter vaziyette. Dolayısıyla zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara vatandaşımızın, milletimizin itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Tabii bu tür konular gündeme geldiğinde herkesin bir şekilde kötü niyetli olanların diyelim bunu kullanma amacıyla kendine özgü birtakım yöntemler uyguladığını da görüyoruz."

        - "Denetimler çok yoğun şekilde devam edecek"

        Sahte zeytinyağı satışına karşı 27 Kasım'dan bu yana 3 bin 500'ün üzerinde denetim yapıldığını, tespit edilenlere gerekli yaptırımların uygulandığını aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Çok yoğun bir şekilde de denetimlerimiz devam edecek, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hiçbir şekilde bir toleransımız olmayacak. Özelliklede bütün dünyada çok güçlü olduğumuz bir üründe bunun yapılması hakikaten son derece ülkemiz, üreticilerimiz adına üzücü. Bütün dünyada zeytin üretimiyle ilgili problemin olduğu bir dönemde bizim kendimize yeter ürünü üretmiş olmamız, geçen yıldan bu yana yine devreden stoklarımızın olması ülkemizin kesinlikle zeytinyağı konusunda herhangi bir problem yaşamayacağını da garantisidir zaten."

        Yumaklı, çiftçilere teşekkür ederek, ürütmeye devam etmelerinin önemli olduğunu, her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Daha sonra mahalle kahvehanesine giden Yumaklı, burada vatandaşlarla sohbet etti.

        Akhisar Organize Sanayi Bölgesindeki bir zeytinyağı fabrikasını da ziyaret eden Yumaklı, tesislerde incelemelerde bulundu ve zeytinyağı sıkımı işlemine katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Manisa FK kazanmayı hatırladı
        Manisa FK kazanmayı hatırladı
        Hastane önündeki kavgada tabanca çeken şüpheliyi jandarma etkisiz hale geti...
        Hastane önündeki kavgada tabanca çeken şüpheliyi jandarma etkisiz hale geti...
        Manisa'da hastanedeki kavgada tabanca çeken kişiye jandarma müdahale ederek...
        Manisa'da hastanedeki kavgada tabanca çeken kişiye jandarma müdahale ederek...
        Manisa Futbol Kulübü - Kastamonuspor: 3-0
        Manisa Futbol Kulübü - Kastamonuspor: 3-0
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Manisa potada bu kez kötü başladı
        Manisa potada bu kez kötü başladı