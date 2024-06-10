Will Smith sürpriz hareketiyle Oscar'daki tokat skandalını unutturdu

Will Smith, yeni filmi 'Bad Boys: Ride Or Die'ın Los Angeles gösteriminde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. 55 yaşındaki Smith ile 59 yaşındaki Martin Lawrence'ın başrolleri paylaştığı aksiyon filmi ön izlemelerden 5,9 milyon dolar kazandı ve hafta sonu gişesinde en üst sıraya yerleşti. Smith, büyük ilgi gören filmini seyretmeye gidenlere yaptığı sürprizin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu, henüz salona girmeden otomobilinden itibaren yaşadıklarını kameraya aldı. "Bu benim bir ritüelim. Bunu cuma, cumartesi günü bir filmim vizyona girdiğinde ve genellikle pazar günü bir gösterimim olduğunda yapıyorum. Sinema salonlarına gitmeyi seviyorum" açıklaması yapan Smith, çekimin devamında salonun arka sırasında mütevazı bir şekilde oturup filmi seyrederken görüldü. REKLAM

Will Smith, tanınmamak için tıbbi maskeyle ve şapkayla salonda oturmayı tercih etti. Seyircilerle birlikte kahkaha atarken görülen oyuncu, filmden sonra seyircilerle birlikte dışarı çıktı ve onlara "Filmden keyif aldığınıza sevindim" diyerek kimliğini açıkladı.

İlk başta insanlar onun sinemaseverlerden biri olduğunu düşünerek kayıtsız bir şekilde yanıt verdiler. Ancak kısa sürede filmin yıldızlarından biriyle konuştuklarını anladılar. Ardından Smith, hayranlarıyla kucaklaştı ve fotoğraf çektirdi. Şaşıran seyircilere "Ben de sizinle salondaydım" dedi.