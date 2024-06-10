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        Haberler Gündem 3. Sayfa Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma | Son dakika haberleri

        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin açıklama yayınlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:10 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:10
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        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız." denildi.

        Açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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