Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Polonya-Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Polonya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Polonya-Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, Polonya'yı mağlup edip turnuvaya moralli şekilde gitmek isitiyor. Polonya-Türkiye maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        STAT: PGE Narodowy

        HAKEM: Balazs Berke (Macaristan)

        SAAT: 21.45

        YAYIN: TRT Spor

        Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.

        Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

        Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynuyor.

        TÜRKİYE F, POLONYA D GRUBU'NDA

        Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek.

        REKLAM

        Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

        D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

        18. RANDEVU

        Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6'sı resmi, 11'i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        MİLLİLERİN 626. MÜSABAKASI

        A Milli Futbol Takımı, Polonya karşılamasıyla tarihindeki 626. maçını oynuyor. Ay-yıldızlılar, geride kalan 342'si resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 625 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.

        MONTELLA 8. MAÇINDA

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 7 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        REKLAM

        A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması