Polonya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

STAT: PGE Narodowy

HAKEM: Balazs Berke (Macaristan)

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT Spor

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynuyor.

18. RANDEVU

Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6'sı resmi, 11'i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MİLLİLERİN 626. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Polonya karşılamasıyla tarihindeki 626. maçını oynuyor. Ay-yıldızlılar, geride kalan 342'si resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 625 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.