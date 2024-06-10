Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görüşmede ne konuşuldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde İsrail’in Gazze’deki saldırıları, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

        Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.

        İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, kalıcı çözümün, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğuna ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğine işaret etti.

        Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda Şuşa'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da kaydetti.

        "İKLİM ZİRVESİ'NE TÜRKİYE DESTEK VERECEK"

        Azerbaycan'da düzenlenecek İklim Zirvesi'ne yönelik davetlerinden dolayı Aliyev'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, hazırlık sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini aktardı.

        Erdoğan zirvede, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #ilham aliyev
        #HABER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması