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        Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor

        1'inciLig ekiplerinden Manisa FK'da son 3 sezondur görev yapan Demba Diallo'ya talip çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:59
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        Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor
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        1'inciLig ekiplerinden Manisa FK'da son 3 sezondur görev yapan Demba Diallo'ya talip çıktı. Malili futbolcu için Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nün harekete geçtiği ifade edildi. Yeni sezon öncesi yeni bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılarda golcü Diallo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından Diallo ilgili kararını vereceği bildirildi. Manisa FK ile toplamda 98 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 5 gol atıp 13 de asist yapmaya başardı. Diallo'nun Manisa Futbol Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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