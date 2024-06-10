Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor
1'inciLig ekiplerinden Manisa FK'da son 3 sezondur görev yapan Demba Diallo'ya talip çıktı.
1'inciLig ekiplerinden Manisa FK'da son 3 sezondur görev yapan Demba Diallo'ya talip çıktı. Malili futbolcu için Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nün harekete geçtiği ifade edildi. Yeni sezon öncesi yeni bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılarda golcü Diallo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından Diallo ilgili kararını vereceği bildirildi. Manisa FK ile toplamda 98 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 5 gol atıp 13 de asist yapmaya başardı. Diallo'nun Manisa Futbol Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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