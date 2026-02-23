Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da şekerleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 19:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da şekerleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.

        Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın (3)
        Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın (3)
        Akhisar'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
        Akhisar'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
        Sarıgöl Ovası'ndaki bağlarda hummalı çalışma
        Sarıgöl Ovası'ndaki bağlarda hummalı çalışma
        Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nda çalışmalar sü...
        Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nda çalışmalar sü...
        Akhisar Kaymakamı Can'dan fabrika yangınına ilişkin açıklama "Yangının ener...
        Akhisar Kaymakamı Can'dan fabrika yangınına ilişkin açıklama "Yangının ener...
        Erken çiçek açan badem ağaçları üreticiyi tedirgin etti
        Erken çiçek açan badem ağaçları üreticiyi tedirgin etti