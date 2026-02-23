GÜNCELLEME - Manisa'da şekerleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.
Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.