GÜNCELLEME - Manisa'da şekerleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.



Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

