        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:24
        Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

        Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Yamaçtaki büyük miktarda toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için iş makineleri eş zamanlı çalışıyor.

        Ekipler, heyelanın başladığı üst bölümde oluşabilecek kayma riskini azaltmak amacıyla kontrollü kazı yapıyor, yol kenarında biriken toprak da kaldırıyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

        Yamaçta bulunan çam ağaçları ise ekipler tarafından sökülerek yakın noktadaki güvenli alanlara dikiliyor.

        Jandarma ekipleri heyelan bölgesinde bant aktarımı uygulayarak ulaşımı kontrollü sağlamaya devam ediyor.

        Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

