        Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

        23.02.2026 - 22:38
        Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı mevkisinde bulunan bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen (20), üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaşması sonucu akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gencin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

