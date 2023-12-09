Salihli'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışması sonucu Kemer Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 6 zanlı kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı, bir iş makinası ve tıra el konuldu.

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