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        Salihli'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:11
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        Salihli'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışması sonucu Kemer Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonda 6 zanlı kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı, bir iş makinası ve tıra el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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