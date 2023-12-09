Manisa ve İzmir'de sahte ilanlarla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda internete sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 7 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bir internet sitesine sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile İzmir'de yürütülen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Salihli Adliyesine sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç (26), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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