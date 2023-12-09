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        Manisa ve İzmir'de sahte ilanlarla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

        Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda internete sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 7 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:44
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        Manisa ve İzmir'de sahte ilanlarla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı
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        Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda internete sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 7 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bir internet sitesine sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile İzmir'de yürütülen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Salihli Adliyesine sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç (26), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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