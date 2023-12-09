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        Somaspor evinde oynayacak

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 1-0 yenip Play-Off yolunda umut tazeleyen Somaspor yarın evinde Derince Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Enes maçta forma giyemeyecek. Sıralamada 23 puanla 7'nci basamakta yer alan Somaspor'da teknik patron Burhanettin Basatemür, maçı kazanacklarına inandığını söyledi. Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'a kaybettiklerini belirten Basatemür, "Moral bozmadan lige odaklandık. Evimizde kazanıp ilk 6 içine girmek istiyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:58
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        Somaspor evinde oynayacak
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 1-0 yenip Play-Off yolunda umut tazeleyen Somaspor yarın evinde Derince Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Enes maçta forma giyemeyecek. Sıralamada 23 puanla 7'nci basamakta yer alan Somaspor'da teknik patron Burhanettin Basatemür, maçı kazanacklarına inandığını söyledi. Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'a kaybettiklerini belirten Basatemür, "Moral bozmadan lige odaklandık. Evimizde kazanıp ilk 6 içine girmek istiyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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