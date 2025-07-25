Somaspor'da Enes de yuvadan uçtu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Siyah-beyazlılarda kadrodan ayrılan son isim stoper Enes Aydın oldu. Sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki savunma oyuncusu 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Somaspor formasıyla 28 lig maçında görev yapıp, 2 de gol kaydeden 1.91 boyundaki Enes'in gidişiyle Soma ekibinde kadrodaki kan kaybı sürmüş oldu. Somaspor'da daha önce Mücahit Aslan Karşıyaka'ya, Yasin Yıldız Uşakspor'a, Erdem Aygül 68 Aksaray Belediye'ye ve Kamil Fidan Sivasspor'a giderek takımdan ayrılmıştı.

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