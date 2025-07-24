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        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

        20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:36 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:36
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        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
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        20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa’nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi’nde dün saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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