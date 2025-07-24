Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.
20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi’nde dün saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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