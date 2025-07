ABD'li güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Perşembe sabah erken saatlerde, WWE efsanesi Hulk Hogan’ın Florida, Clearwater’daki evine kalp durması ihbarı üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

ABD’li güreşçinin evinin önünde çok sayıda polis aracı ve sağlık ekibinin bulunduğu, Hogan’ın sedyeyle ambulansa taşındığı bildirildi.

Kariyeri boyunca American Wrestling Association (AWA), New Japan Pro-Wrestling (NJPW) ve Total Nonstop Action Wrestling (TNA) gibi birçok büyük organizasyonda da yer aldı. WWE dışındaki çeşitli unvanları da kazandı.

Hogan, güreş kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da boy gösterdi. İlk olarak 1982 yapımı Rocky III filminde yer aldı. Daha sonra No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde rol aldı. Televizyon dünyasında ise Hogan Knows Best, Thunder in Paradise ve China, IL gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.