ABD'li güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Perşembe sabah erken saatlerde, WWE efsanesi Hulk Hogan’ın Florida, Clearwater’daki evine kalp durması ihbarı üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

ABD’li güreşçinin evinin önünde çok sayıda polis aracı ve sağlık ekibinin bulunduğu, Hogan’ın sedyeyle ambulansa taşındığı bildirildi.

Sadece birkaç hafta önce, Hogan'ın eşi Sky, komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve ameliyatlardan sonra kalbinin güçlü olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz ay Hogan'ın 'ölüm döşeğinde' olduğuna dair söylentiler çıkmış, ancak o dönemde bunun Mayıs ayında geçirdiği bir boyun prosedürünün semptomları olduğu açıklanmıştı.

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HULK HOGAN KİMDİR?

Terry Gene Bollea, bilinen sahne adıyla Hulk Hogan, ABD'li emekli profesyonel güreşçi, oyuncu, televizyon kişiliği, girişimci ve müzisyendi. IGN tarafından 'dünyanın en tanınmış güreş yıldızı' olarak tanımlanan Hogan, özellikle 1980’li yıllarda güreş dünyasında efsane haline geldi.

Profesyonel kariyerine 1977'de adım atan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na (WWF, şimdiki WWE) katılarak uluslararası şöhrete kavuştu. WWF kariyeri boyunca beş kez şampiyonluk yaşadı ve federasyon tarihindeki en uzun süreli şampiyonluklardan birine imza attı. 1990 ve 1991'de Royal Rumble'ı arka arkaya kazanarak bu başarıyı elde eden ilk isim oldu.

2002 yılında WCW'den WWE'ye dönen Hogan, 2003'te ayrılmadan önce altıncı kez WWE şampiyonu unvanını kazandı. 2005 yılında WWE Onur Listesi’ne alındı, 2020 yılında ise NWO (New World Order) grubunun bir üyesi olarak ikinci kez listeye dahil edildi.