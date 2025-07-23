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        Manisa'da şarampole devrilen greyderin operatörü öldü

        Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde şarampole devrilen greyderin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:37
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        Manisa'da şarampole devrilen greyderin operatörü öldü
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        Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde şarampole devrilen greyderin operatörü hayatını kaybetti.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı çalışanı Zabir Çakan idaresindeki greyder, Topraktepe mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, operatör Çakan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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