Manisa'da şarampole devrilen greyderin operatörü öldü
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde şarampole devrilen greyderin operatörü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde şarampole devrilen greyderin operatörü hayatını kaybetti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı çalışanı Zabir Çakan idaresindeki greyder, Topraktepe mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, operatör Çakan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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