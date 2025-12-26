Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:33 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:33
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Demirci-Selendi kara yolunda Soner Kapucu'nun kullandığı 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Dülger'in idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu da ağır yaralı halde götürüldüğü Demirci Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Dülger ise kazada yaralanarak Demirci Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

