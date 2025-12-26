Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Dülger ise kazada yaralanarak Demirci Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu da ağır yaralı halde götürüldüğü Demirci Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.