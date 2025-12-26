Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Soma Devlet Hastanesi'nde ilk kez ileri laparoskopik ameliyat yapıldı

        Soma Devlet Hastanesi'nde rahim ve mesane sarkmalarının tedavisinde ilk "Laparoskopik Sakrokolpopeksi" ameliyatı başarıyla uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:28
        Soma Devlet Hastanesi'nde ilk kez ileri laparoskopik ameliyat yapıldı
        Soma Devlet Hastanesi'nde rahim ve mesane sarkmalarının tedavisinde ilk "Laparoskopik Sakrokolpopeksi" ameliyatı başarıyla uygulandı.

        Hastanede yapılan açıklamaya göre, ileri cerrahi deneyim gerektiren laparoskopik yöntem sayesinde hastalar, büyük şehirlere sevk edilmeden modern ve etkili tedaviye kendi ilçelerinde erişme imkanı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Emir Gürbüz, doğum sonrası ya da yaşın ilerlemesiyle görülebilen rahim ve mesane sarkmalarının kasık ve bel ağrısı ile idrar kaçırma gibi şikayetlere yol açtığını belirterek, bu durumun kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

        Kapalı yöntemle yapılan "Laparoskopik Sakrokolpopeksi" ameliyatında sarkan organların özel destek materyalleri yardımıyla yeniden anatomik yerine sabitlendiğini vurgulayan Gürbüz, bu sayede hastaların daha az ağrı yaşadığını ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebildiğini kaydetti.

        Gürbüz, Türkiye'de yalnızca sayılı merkezlerde uygulanan ileri düzey cerrahi tekniğin Soma'da yapılabilmesinin bölge açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekti.

        Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar da hastanede ilk kez gerçekleştirilen ameliyatın Soma'daki sağlık hizmetleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

