Soma Devlet Hastanesi'nde ilk kez ileri laparoskopik ameliyat yapıldı

Soma Devlet Hastanesi'nde rahim ve mesane sarkmalarının tedavisinde ilk "Laparoskopik Sakrokolpopeksi" ameliyatı başarıyla uygulandı.

Hastanede yapılan açıklamaya göre, ileri cerrahi deneyim gerektiren laparoskopik yöntem sayesinde hastalar, büyük şehirlere sevk edilmeden modern ve etkili tedaviye kendi ilçelerinde erişme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Emir Gürbüz, doğum sonrası ya da yaşın ilerlemesiyle görülebilen rahim ve mesane sarkmalarının kasık ve bel ağrısı ile idrar kaçırma gibi şikayetlere yol açtığını belirterek, bu durumun kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

Kapalı yöntemle yapılan "Laparoskopik Sakrokolpopeksi" ameliyatında sarkan organların özel destek materyalleri yardımıyla yeniden anatomik yerine sabitlendiğini vurgulayan Gürbüz, bu sayede hastaların daha az ağrı yaşadığını ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebildiğini kaydetti.

Gürbüz, Türkiye'de yalnızca sayılı merkezlerde uygulanan ileri düzey cerrahi tekniğin Soma'da yapılabilmesinin bölge açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekti.