Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da anasınıfı öğrencileri okul bahçesinde zeytin toplayıp yağa dönüştürdü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde anasınıfı öğrencileri, okulun bahçesindeki zeytinlerin toplanmasına yardım edip zeytinyağı sıkımına şahitlik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da anasınıfı öğrencileri okul bahçesinde zeytin toplayıp yağa dönüştürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde anasınıfı öğrencileri, okulun bahçesindeki zeytinlerin toplanmasına yardım edip zeytinyağı sıkımına şahitlik etti.

        Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni Sadık Şentürk, öğrencilerinin zeytinyağının nasıl yapıldığını görmesi için "Zeytin ve Sıkım Projesi" hazırladı.

        Proje kapsamında okulun bahçesindeki zeytinlerin toplanmasından, zeytinyağı sıkımına kadar tüm aşamalarda öğrencileri de işe katan Şentürk, öğrencilerin görerek ve dokunarak öğrenmelerini sağladı.

        Toplanan zeytinlerden yaklaşık 65 litre yağ çıkartılıp, okulun yemekhanesine teslim edildi.

        Öte yandan, projeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, budanması, sulanması ve gübrelenmesi konularında teknik destek sağladı.

        Şentürk, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bir yıl boyunca zeytinle ilgili tüm süreci yerinde takip ettiğini söyledi.

        Okul müdürü Süleyman Sarı da öğrencilerin zeytinyağının üretim sürecini görerek ve yaşayarak öğrendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu

        Benzer Haberler

        Manisa'da "Zeytin 5.0 Projesiyle" çocuklar hem öğrendi hem üretti Manisa'da...
        Manisa'da "Zeytin 5.0 Projesiyle" çocuklar hem öğrendi hem üretti Manisa'da...
        Manisa Basket zor deplasmanda
        Manisa Basket zor deplasmanda
        Emekli Kafe'de çalışmalar tamamlandı
        Emekli Kafe'de çalışmalar tamamlandı
        Salihli'nin kırsal mahallelerine dev destek
        Salihli'nin kırsal mahallelerine dev destek
        Salihli'de gençlerin Arapça öğrenme merakı kursa dönüştü
        Salihli'de gençlerin Arapça öğrenme merakı kursa dönüştü
        Alaşehirli öğrencilerden Filistin'e destek şiirleri
        Alaşehirli öğrencilerden Filistin'e destek şiirleri