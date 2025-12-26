Manisa'da anasınıfı öğrencileri okul bahçesinde zeytin toplayıp yağa dönüştürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde anasınıfı öğrencileri, okulun bahçesindeki zeytinlerin toplanmasına yardım edip zeytinyağı sıkımına şahitlik etti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni Sadık Şentürk, öğrencilerinin zeytinyağının nasıl yapıldığını görmesi için "Zeytin ve Sıkım Projesi" hazırladı.

Proje kapsamında okulun bahçesindeki zeytinlerin toplanmasından, zeytinyağı sıkımına kadar tüm aşamalarda öğrencileri de işe katan Şentürk, öğrencilerin görerek ve dokunarak öğrenmelerini sağladı.

Toplanan zeytinlerden yaklaşık 65 litre yağ çıkartılıp, okulun yemekhanesine teslim edildi.

Öte yandan, projeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, budanması, sulanması ve gübrelenmesi konularında teknik destek sağladı.

Şentürk, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bir yıl boyunca zeytinle ilgili tüm süreci yerinde takip ettiğini söyledi.

Okul müdürü Süleyman Sarı da öğrencilerin zeytinyağının üretim sürecini görerek ve yaşayarak öğrendiğini ifade etti.