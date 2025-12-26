Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehirli öğrencilerden Filistin'e destek şiirleri

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, öğrenciler tarafından Filistinlilere destek temalı yazılan şiirlerden oluşan "Düşten Beri" dergisi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:12 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:12
        Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtımda, öğrencilerin Filistin için kaleme aldığı şiirler okunarak destek mesajları verildi.

        Programda konuşan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, bu tür etkinliklerin geleceğin vicdan sahibi insanların yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da Filistin konusunun son derece hassas bir mesele olduğunu belirterek "Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin insani ve evrensel değerlere olan duyarlılıklarını artırıyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, Filistin temalı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

