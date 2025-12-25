Habertürk
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin takibi sonucu durdurulan panelvanda, 10'u çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde seyreden ve durumundan şüphelenilen panelvanı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ile yanındaki 4 şüpheli polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

        Panelvanda, aralarında kadınların da bulunduğu 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

        Gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

