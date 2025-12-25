Manisa'da "dur" ihtarına uymayan araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Panelvanda, aralarında kadınların da bulunduğu 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ile yanındaki 4 şüpheli polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde seyreden ve durumundan şüphelenilen panelvanı durdurmak istedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin takibi sonucu durdurulan panelvanda, 10'u çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.