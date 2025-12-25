Demirci Belediye Başkanı Kara'dan esnaf ziyareti

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Regaip Kandili dolayısıyla ilçede uzun yıllardır mesleklerini sürdüren esnafı ziyaret etti.

Başkan Kara, zanaatkarlar helvacı İhsan Akgün, terzi Yaşar Öztemel, çan ustası Mustafa Sabancı, nalbant Zabit Çoban, semerci Mehmet Ali Ağaçcı ile 57 yıldır berberlik mesleğini yapan Hasan Erşahin'i iş yerlerinde ziyaret etti.

Sanatkar ve ustalara ziyaret anısına fincan takımı hediye eden Kara, Demirci'de zanaatların yaşatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Alın teriyle kazanılan helal kazancın ve ustalığın toplumun temel değerleri arasında yer aldığını ifade eden Kara, sanatkarların Demirci'nin yaşayan değerleri olduğunu aktardı, esnafın Regaip Kandili'ni kutladı.

Esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, başkan Kara'ya teşekkür etti.