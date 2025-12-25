Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci Belediye Başkanı Kara'dan esnaf ziyareti

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Regaip Kandili dolayısıyla ilçede uzun yıllardır mesleklerini sürdüren esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci Belediye Başkanı Kara'dan esnaf ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Regaip Kandili dolayısıyla ilçede uzun yıllardır mesleklerini sürdüren esnafı ziyaret etti.

        Başkan Kara, zanaatkarlar helvacı İhsan Akgün, terzi Yaşar Öztemel, çan ustası Mustafa Sabancı, nalbant Zabit Çoban, semerci Mehmet Ali Ağaçcı ile 57 yıldır berberlik mesleğini yapan Hasan Erşahin'i iş yerlerinde ziyaret etti.

        Sanatkar ve ustalara ziyaret anısına fincan takımı hediye eden Kara, Demirci'de zanaatların yaşatılmasının önemli olduğunu belirtti.

        Alın teriyle kazanılan helal kazancın ve ustalığın toplumun temel değerleri arasında yer aldığını ifade eden Kara, sanatkarların Demirci'nin yaşayan değerleri olduğunu aktardı, esnafın Regaip Kandili'ni kutladı.

        Esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, başkan Kara'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Turgutlu'da 1635 yükümlü denetimli serbestlikten yararlandı
        Turgutlu'da 1635 yükümlü denetimli serbestlikten yararlandı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da Mesir Macunu kardı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da Mesir Macunu kardı
        Salihli'de organize tarım bölgesi için önemli adım
        Salihli'de organize tarım bölgesi için önemli adım
        Sarıgöl Ziraat Odası'ndan çiftçilere ekipman desteği
        Sarıgöl Ziraat Odası'ndan çiftçilere ekipman desteği
        Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        İmzalanan protokolle kanserde toplumsal bilinç artırılacak
        İmzalanan protokolle kanserde toplumsal bilinç artırılacak