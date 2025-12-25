Turgutlu'da 1635 yükümlü denetimli serbestlikten yararlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2025 yılı içerisinde, 1635 yükümlü denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmetlerinde görev aldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başsavcı Yalçınöz, yaptığı açıklamada, bu yıl denetimli serbestlik kapsamında 1635 yükümlünün kamu hizmetlerinde görevlendirildiğini belirtti.

Yükümlülerin okul, belediye, cami, hastane, huzurevi, park ve bahçe gibi kamusal alanlarda çalıştığını aktaran Yalçınöz, bu alanlarda yükümlülerin temizlik, bakım, onarım, boya ve peyzaj gibi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yalçınöz, çalışmalar sayesinde kamuya yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlandığını kaydetti.