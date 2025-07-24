Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması: Anlaşmayı sonlandırdık

Galatasaray Kulübü'nde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek konuşmasına "Son günlerde sıcakların artmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısı arttı. Dün akşam Eskişehir'den çok acı bir haber aldık, çok üzüldük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailemize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu yeşil vatanın korunması için elimizden geleni yapmamız lazım. Televizyonlara bakmak, haberleri izlemek mümkün değil. Bunların bir daha olmaması için hepimize büyük görev düşüyor. Oradaki can kayıpları şekil itibari ile çok acı verici." diyerek başladı.

"SİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK!"

Divan Kurulu'nda Bankalar Birliği'nde çıkılmasıyla ilgili açıklama yapan Dursun Özbek "Arkadaşlarımızla birlikte size verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. 22 Temmuz ile birlikte Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırdık."

"4 MİLYAR 710 MİLYON BORÇ ÖDEDİK" Yönetim olarak yaptıkları ödemelerle ilgili bilgi veren Dursun Özbek "Yönetim olarak üç senede toplam 4 Milyar 710 Milyon 952 Bin TL ana para ve faiz ödedik. Nasıl bir borçtan kurtulduğumuz için rakamların bilinmesi lazım. Senede 40 milyon dolarlara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı. Şimdi bundan kurtulmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz." açıklamasını yaptı. EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME Ezeli rakiplerine gönderme yapan Dursun Özbek "Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma fikrini ilk defa ortaya koyan spor kulübü olmuştur. Bunu karşınıza geçip birçok kez söyledim. Rakipler bu konutu tenkit ettiler, projelerimiz tenkit ettiler ama sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Bu açıdan futbol ailesine liderlik ettiğimiz için son derece mutluyum." dedi. MUSTAFA CENGİZ'E TEŞEKKÜR Dursun Özbek ayrıca konuşmasında "Galatasaray'ı rekabet ettiği her alanda sürdürülebilirliğini devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bankalar Birliği bu hedefimiz için ayağımıza vurulan bir pranga gibiydi. Merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e de içten teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.