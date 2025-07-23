Manisa'da orman yangını (2)

ALEVLEREMÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYOR

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi’ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin üst kısmında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangına 2 uçak, 4 helikopter ve 42 yer ekibi müdahale ediyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Özkan, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Özkan, “Yunusemre ilçemize bağlı Kayapınar Mahallemizde bugün 16.24 sıralarında yangın ihbarı alındı. İhbarın hemen ardından valilik kriz merkezimiz tüm yerel unsurları harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda hava desteği başladı ve karadan da yangın söndürme faaliyeti hızla devam ediyor. Şu anda 42 civarında ekibimiz yangına müdahale ediyor. 6 hava unsuru yangına müdahalede ediyor. Yangının enerjisini azaltmak adına valilik, belediye, orman ekiplerimiz koordineli şekilde çalışıyor. Temennimiz rüzgarın hızının az olması. Bugün yüksek derecedeki sıcaklık yüksek derecede de bir riski doğuruyor. Bu riski bertaraf etmek adına bizler de Manisa Valiliği olarak yakın bir zamanda orman yangınlarıyla ilgili riski azaltma eylem planını oluşturduk. Son 4- 5 gün içinde 15- 16 tane yangın ihbarı alındı. Bunlara bu riski azaltma eylem planı çerçevesinde oluşan eğitim duyarlılık hızlı bir şekilde daha ot yangınıyken tabiri caizse müdahale edilip sonlandırılmış oldu. Bu bizim için çok büyük bir avantaj” dedi.