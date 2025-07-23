Sarıgöl'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılçukur Mahallesi'nde H.D'nin (31) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 187 gram esrar, 205 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.