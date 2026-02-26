Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Soma Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 516 sentetik ecza hap ile pala, bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda, E.Y. (22), F.A. (22) ve F.A. (23) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

