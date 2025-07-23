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        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!

        Aydın'da eşi ve 2 çocuğunu evinde çıkardığı yangınla öldürdüğü iddia edilen ve cezaevinde hayatına son veren itfaiye eri Turgay Gezgin'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Korkunç olayın ardından katil zanlısının kız kardeşi, ağabeyinin annesini de öldürmüş olabileceğini belirtip savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:26
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        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar eden Turgay Gezgin (38) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        DHA'nın haberine göre Gezgin'ın kız kardeşi İlkay Gezgin (35), 31 Ocak 2023'te hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara 'doğal ölüm' geçen annesi Nalan Baksi'yi (64) ağabeyinin mirası için öldürmüş olabileceğini belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Baksi'nın boğularak ya da bir ilaç verilerek öldürülmüş olabileceği şüphesiyle mezarı açılıp, incelenmek üzere örnek alındı. Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabahı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gezgin'in ardından olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nişanlısı F.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenilen Turgay Gezgin'in, 20 Temmuz'da kaldığı koğuştaki ranzaya kendini asarak intihar etti.

        GİZLİCE TOPRAĞA VERİLDİ

        Turgay Gezgin'in cenazesinin dün öğle vakti Gülistan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Manhallı Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Ancak cenaze namazı için hiç kimse camiye gelmedi. Daha sonra olası toplumsal tepkilere karşı Gezgin'in yakınları tarafından alınan cenazesi, Yenipazar ilçesi kırsal Donduran Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gizlice toprağa verildi. Mezarının başına dikilen tahtaya ismi yazılmayan Gezgin'in tabutu da olduğu yerde bırakıldı.

        SUÇ DUYURUSU

        İntihar eden Turgay Gezgin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nazilli'de 1961 yılında doğan Nalan Baksi'nin, infaz koruma memuru Muzaffer Gezgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan İlkay Gezgin, 31 Ocak 2023 tarihinde hayatı kaybeden annesinin ölümüyle ilgili ağabeyi Turgay Gezgin'in ilgisi olabileceği gerekçesiyle geçen hafta Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

        KAYITLARDA 'DOĞAL ÖLÜM'

        İlkay Gezgin'in o dönemde yüklü miktarda kumar borcu olduğunu belirttiği ağabeyinin kalacak miras için annesini öldürmüş olabileceğini belirtti. İlkay Gezgin, annesinin Turgay 11 yaşındayken babasından boşandığını ve son yıllarında Kuşadası'ndaki Pamuk Yaşlı Bakım Evi'nde yaşadığı belirtip, ağabeyinin 2022 yılının Nisan ayında annesini eve dönmeye ikna ettiğini de anlattı. İlkay Gezgin, eve dönen annesinin 31 Ocak 2023 tarihinde koltukta oturur vaziyette ağabeyi tarafından ölü bulunduğunu da anlatıp, ölümünün kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçtiğini aktardı.

        MİRAS PAYLAŞTIRILDI

        O dönemde ağabeyinin ifadesinde; saat 08.00'de işe gittiği ve yarım saat kadar unuttuğu işitme cihazını almak için tekrar eve döndüğünde annesini ölü bulduğunu söylediğini de anlattı. Gezgin, annesinin ölümünden sonra mirası olarak evi, arsası ve bankadaki birikiminin ağabeyi ile kendisine miras hukuku gereği paylaştırıldığını da belirtti. Bunun üzerine savcılık, feth-i kabir (ölen kişilerin mezarlarının açılması işlemi) kararı aldı. Baksi'nin mezarı açılıp, gerekli numuneler incelenmek üzere alındı. Baksi'nin boğularak ya da bir ilaç verilerek öldürülmüş olabileceği şüphesiyle araştırmanın sürdüğü bildirildi.

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        #Turgay Gezgin
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