Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.591,98 %-0,23
        DOLAR 40,4528 %0,09
        EURO 47,4736 %-0,12
        GRAM ALTIN 4.439,07 %-0,43
        FAİZ 40,67 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 51,43 %0,66
        BITCOIN 118.324,00 %-1,21
        GBP/TRY 54,8357 %0,26
        EUR/USD 1,1724 %-0,26
        BRENT 68,26 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 7.257,87 %-0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme! İşveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti

        Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde flaş gelişme yaşandı. Kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etti. Ancak kamu işvereni ikinci ve sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 23.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kamu İşveren Sendikası TÜHİS, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılan görüşmede işçi sendikalarına son teklifini yaptı. TÜRK İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Daha önce birinci 6 ay itibarıyla yüzde 16-17 teklif edildi. Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay, üçüncü 6 ay ve dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi” dedi.

        Buna göre, toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan işçi ücretlerine ilk 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ayda ise ocak – haziran dönemindeki yüzde 16,67 enflasyon oranında zam yapılacaktı. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin ücretlerine ise ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise sırasıyla temmuz ve ağustos ayları için açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacaktı.

        REKLAM

        Edinilen bilgiye göre, kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemlerdeki ücret zamlarının gerçekleşen enflasyon oranında yapılması yönündeki teklifini geri çektiğini işçi sendikalarına bildirdi.

        TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ise yapılan teklifin kamuoyuna açıklandığı, geri çekilmesinin kabul edilemeyeceği cevabını verdiği öğrenildi.

        TÜRK - İŞ ve HAK - İŞ, işverenin geçen hafta açıkladığı teklif üzerindeki ısrarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"