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        Salihli'de devrildikten sonra yanan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde şarampole devrilerek yanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 08:44 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:44
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        Salihli'de devrildikten sonra yanan kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde şarampole devrilerek yanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Ay idaresindeki ve plastik atığı yüklü 64 ACD 079 plakalı kamyon, Gökköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde şarampole devrildikten sonra alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Ay'ı Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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