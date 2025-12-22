Habertürk
Habertürk
        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:47
        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yarhasanlar Mahallesi 2315 Sokak'ta, aralarında öğrencilerin de bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, bıçakla H.A.Ç'yi (16) yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

