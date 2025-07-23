Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. İstanbul'da sıcaklık bugün 35 derecenin üzerine çıktı. Sıcak hava nemle birleşince hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere koştu. Serinlemek isteyenler Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Sarıyer 'deki Akıntıburnu'ndan denize girdi.

DHA'nın haberine göre termometrelerin 35 dereceyi, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aştığı İstanbul'da sıcaktan bunalanlar serinlemek içi sahillere koştu. Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde denize girenler boğazın serin sularının keyfini çıkardı. Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Sarıyer'deki Akıntıburnu serinlemek için denize girenlerle doldu taştı.

BOĞAZ’IN SERİN SULARINA KOŞTULAR

Akıntıburnu’nda bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgede oturmayı tercih etti. Sıcak havadan kaçanlar, hem yüzerek hem de ağaç altları ve deniz kenarında vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.12 yaşındaki Eymen Arda Balıkçı, ailesiyle denize girmeye geldiğini belirterek "Planım sürekli denize girmek. Ailemle geldim sabahtan beri buradayım. Yaz boyu giriyorum kışın da giriyorum." dedi. Kıyafetleriyle suya atlayan İbrahim Çetin ise, "Sudan çıkınca hemen kurumamak için, daha serin kalabilmek için kıyafetlerimle atlıyorum. Daha geç kuruyorsun.Hava çok sıcak olduğu için geceden beri buradayım. Gece deniz pis olduğu için girmemiştim. Onun dışında her haftalık tatilimde buraya geliyorum" diye konuştu.

REKLAM "ÇOK SICAK İNSANLAR DİKKAT ETSİN" Çocuklarıyla birlikte yıllardır Akıntıburnu’nda denize girdiğini söyleyen Ramazan Balıkçı ise, "Biz Arnavutköylüyüz. Yaz geldiği anda isterse sıcaklık 50 derece olsun hep buradayız. Bazen kışın hava iyiyken bile giriyoruz.Çok sıcak insanlar dikkat etsin. Geleli 1 saat oldu akşam saat 19.00- 20.00'ye kadar buradayız "diye konuştu.Enes Balıkçı ise, "Serinlemek deyince akla ilk Akıntıburnu geliyor. Kendimize 'Boğazın Çocukları' ismini veriyoruz. Bugün ekstra sıcak. İstanbul’u bu kadar sıcak ilk kez görüyorum. Neredeyse hissedilen 40-45 derecelere çıkıyor. Serinlemek için yaz aylarında yaptığımız mükemmel bir aktivite." dedi. AKOM'DAN 'EN SICAK GÜN' UYARISI Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 33 ile 36 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Diğer yandan İBB Afet İşleri Dairesi AKOM da, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını duyurdu. Sıcaklıkların İstanbul'da bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi ve bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkmasıyla en sıcak günün yaşanacağı da belirtildi. Akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli poyraz etkili olurken, poyrazın etkisiyle havadaki bağıl nem oranı yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artış gösterecek. Bunaltıcı sıcak Pazar gününe kadar devam edecek. AKOM'dan yapılan uyarıda sağlık açısından 11.00 - 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğine, yaşlılar, hamileler, solunum yolu ve kronik rahatsızlığı olanların da risk grubunda yer aldığına dikkat çekildi.

REKLAM BODRUM 38 DERECE Muğla'nın Bodrum ilçesinde de, hava sıcaklığı 38 dereye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 38 derecelere çıktığı ilçede, hissedilen sıcaklık yüzde 65 nem ortalaması ile 41 derecelerde seyretti. Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları ise şezlonglarda dinlenip güneşlenmeyi tercih etti. Ortakent Sahili’nde tüm plaj şemsiyelerinin dolu olduğu görüldü. Öte yandan Bitez, Gümbet, Kumbahçe, Türkbükü'ndeki plajlarda da yoğunluk yaşandı. MERSİN'DE SOKAKLAR BOŞ KALDI Mersin'de de hissedilen hava sıcaklığı 41 derece, nem oranı ise yüzde 65 ölçülürken, sokaklar ve sahiller boş kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ‘aşırı sıcak’ uyarısı verilen kentte hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceyi görürken, nem oranı ise yüzde 65 olarak ölçüldü. Uzmanların uyarısı üzerine yoğunlukla kullanılan cadde, bulvar ve sokaklarda sakinlik oluştu. Sahil bölgelerinde de tatilciler denize girmek için öğleden sonrayı tercih etmeye başladı.

REKLAM Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde de öğle saatlerinde sakinlik hakim oldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat, artan sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak; özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin alması gereken önlemleri paylaştı. Doktor Çat, bol sıvı tüketimi, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerden kaçınma, uygun kıyafet seçimi ve güneş kremi kullanmanın önemine vurgu yaparak, Mersinlilere uyarılarda bulundu. Acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren doktor Çat, "Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, aşırı susama hissi, çarpıntı gibi şikayetler varsa, öncelikle su içilmesini öneriyoruz. Su içmeye rağmen şikayetler devam ediyorsa, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi. ŞANLIURFA 51 DERECE AA'da yer alan habere göre de Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da da termometreler 51 dereceyi gösterdi.