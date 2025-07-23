Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu 'Next Sosyal'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL’in genel kullanıma açıldığını duyurdu. TEKNOFEST’in genç girişimcileri tarafından geliştirilen platform, “reklam yok, sansür yok, yapay zeka robotu var” sloganıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı verilerini Türkiye’de saklayarak veri güvenliği ve dijital özgürlük vadeden Next Sosyal, kısa sürede App Store’da sosyal ağ kategorisinde üst sıralara yerleşti. Peki, Next Sosyal nedir ve nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar…

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklere odaklanan, tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş bir sosyal medya platformu. T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle hayata geçirilen platform, TEKNOFEST ruhunu dijital dünyaya taşıyarak kullanıcılarına güvenli, topluluk odaklı ve yenilikçi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. “Biz Yaptık” sloganıyla tanıtılan Next Sosyal, özellikle gençler arasında hızla popülerleşiyor.

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NASIL KULLANILIR VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Next Sosyal’e katılmak oldukça kolay. Android veya iOS cihazlarınıza uygulamayı indirip hızlıca kayıt olabilirsiniz. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre içerikleri keşfedebilir, beğendiği hesapları takip ederek akışını kişiselleştirebilir, metin, görsel, video veya anket formatında içerikler paylaşabilir. Platform, canlı geri bildirimlerle paylaşımların etkisini ölçme imkanı sunarken, kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturmasına olanak tanıyor. Next Sosyal’in öne çıkan özelliklerinden biri, T3 Vakfı ve Baykar tarafından geliştirilen “T3AI” adlı yapay zeka robotu. “Ahlaklı yapay zeka” vizyonuyla tasarlanan T3AI, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara yanıt verebiliyor ve çok dilli içerikleri anlayabiliyor.