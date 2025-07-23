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        Haberler Dünya MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere Eurofighter'da Mutabakat Zaptı'nı imzaladı | Dış Haberler

        MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere Eurofighter'da Mutabakat Zaptı'nı imzaladı

        Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter savaş uçaklarının alımına ilişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi. Diğer yandan Alman dergisi Der Spiegel'in aktardığına göre, Almanya, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik ön talebine olumlu yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 23.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:34
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        Eurofighter'da ilk imza atıldı
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

        Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Bakan Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey'in İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

        Bu toplantı kapsamında Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına yönelik mutabakat zaptının imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları, bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen işbirliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

        İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır."

        Açıklamada, "Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        DER SPIEGEL: ALMANYA ÖN TALEBE OLUMLU YANIT VERDİ

        Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik ön talebine olumlu yanıt verdi.

        Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak için bir süredir görüşmeler yürütüyordu. Der Spiegel'in aktardığına göre, Almanya, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik ön talebine olumlu yanıt verdi.

        Dergiye göre Konseyin Türkiye'nin Mart 2023'te sunduğu talebi onayladığı ve uçakların Almanya'dan tedarik edilen parçalarla İngiltere'de üretileceği belirtildi.

        Haberde Başbakan Friedrich Merz'in bu kararıyla İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın uzun süredir devam eden baskılarına da yanıt vermiş olduğu kaydedildi.

        Spiegel, ayrıca Türkiye'nin bu uçakları NATO ittifakının başka bir üyesine karşı kullanmayacağına dair söz verdiğini öne sürdü.

        Bu savaş uçakları Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretilirken; konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketleri de yer alıyor.

        EUROFIGHTER NEDİR?

        Eurofighter Typhoon, günümüzün en güçlü çok amaçlı savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Uçağın geliştirilmesi, 1983 yılında Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortaklığıyla başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı programıyla resmen başladı.

        Eurofighter Konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

        Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde Eurofighter uçaklarının tedariki konusunu ele almıştı. Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemelerin değerlendirildiği görüşmede, bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

        Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon'un ihracatına ilişkin, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz" demişti.

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        Öte yandan, İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirterek Ankara'nın İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesinin engellenmesini istemişti.

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