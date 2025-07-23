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        GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını çıktı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:22
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        GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını çıktı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

        Vali Vahdettin Özkan da yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, saat 16.24 sıralarında yangınla ilgili ihbar aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Yangının yerleşim yerlerine, OSB ile trafo merkezine yakın olduğunu ve bu durumun risk oluşturduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

        "6 hava unsuru ve 42 ekip yangına müdahale ediyor. Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve itfaiye koordineli şekilde yangın riskini azaltma yönünde faaliyette. Rüzgarın az olmasını temenni ediyoruz. Bugünlerde yüksek derecede sıcaklık yangın açısından yüksek risk doğuruyor. Manisa Valiliği olarak orman yangınlarıyla ilgili riski azaltma eylem planı oluşturduk. Son 4,5 günde yaklaşık 15-16 yangın ihbarı alındı ve eylem planı çerçevesinde oluşan eğitim ve duyarlılıkla hızlı bir şekilde yangınlara ot yangınıyken müdahale edilip sonlandırdı. Bu bizim için büyük avantaj."

        Özkan, yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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