Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 19, Mintz 13, Johnson 16, Pereira 10, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu 11, Buğra Çal, Zemaitis 6, Altan Çamoğlu, Hassan Martin 9
Aliağa Petkimspor: Efianayi 26, Franke 17, Blumbergs 22, Yunus Emre Sonsırma 12, Floyd 12, Whittaker 9, Utomi, Troy Selim Şav, Sajus 5, Mustafa Kurtuldum 1
1. Periyot: 22-25
Devre: 51-50
3. Periyot: 68-73
Normal süre: 88-88
Beş faulle çıkan: 44.05 Mintz (Glint Manisa Basket)
