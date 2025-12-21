Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 22:47 Güncelleme: 21.12.2025 - 22:47
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:Muradiye

        Hakemler:Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

        Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 19, Mintz 13, Johnson 16, Pereira 10, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu 11, Buğra Çal, Zemaitis 6, Altan Çamoğlu, Hassan Martin 9

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 26, Franke 17, Blumbergs 22, Yunus Emre Sonsırma 12, Floyd 12, Whittaker 9, Utomi, Troy Selim Şav, Sajus 5, Mustafa Kurtuldum 1

        1. Periyot: 22-25

        Devre: 51-50

        3. Periyot: 68-73

        Normal süre: 88-88

        Beş faulle çıkan: 44.05 Mintz (Glint Manisa Basket)

        MANİSA

        MANİSA

