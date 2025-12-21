Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Yunusemre'de üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:10
        Yunusemre'de üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede yürüttükleri çalışma sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Yapılan üst aramasında 3 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.S.C. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

