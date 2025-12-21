Alaşehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de bir eve baskın düzenledi.
Yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Evde bulunan M.A.E. (19) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.