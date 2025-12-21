Manisa'da ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculardan el çabukluğuyla hırsızlık yaptığı öne sürülen ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'ndaki 4 ayrı kuyumcudan 6 altın bilekliğin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin U.Ö. (51) olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince takibe alınan zanlı, Kuyumcular Çarşısı'nda kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyette 19 ayrı suç kaydının bulunduğu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında ise hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.
U.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
