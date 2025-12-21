Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculardan el çabukluğuyla hırsızlık yaptığı öne sürülen ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculardan el çabukluğuyla hırsızlık yaptığı öne sürülen ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'ndaki 4 ayrı kuyumcudan 6 altın bilekliğin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin U.Ö. (51) olduğunu tespit etti.

        Polis ekiplerince takibe alınan zanlı, Kuyumcular Çarşısı'nda kovalamaca sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyette 19 ayrı suç kaydının bulunduğu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında ise hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

        U.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Manisa FK pes etmedi
        Manisa FK pes etmedi
        Spil Dağında kar hasreti
        Spil Dağında kar hasreti
        Manisa'da otelde çıkan yangın zarara yol açtı
        Manisa'da otelde çıkan yangın zarara yol açtı
        Sarıgöl'de barajlar kış yağışlarını bekliyor
        Sarıgöl'de barajlar kış yağışlarını bekliyor
        Sarıgöl'ün simgesi 'Kırık Minare' zamana direniyor
        Sarıgöl'ün simgesi 'Kırık Minare' zamana direniyor