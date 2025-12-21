Manisa'da ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan zanlının emniyette 19 ayrı suç kaydının bulunduğu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında ise hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin U.Ö. (51) olduğunu tespit etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculardan el çabukluğuyla hırsızlık yaptığı öne sürülen ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

