Manisa'da karısını silahla öldüren şüpheli Ağrı'da sınırda yakalandı

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Rukiye Yanar'ın cansız bedeni, bir lahana tarlasında bulundu.

Sorgusunda eşini tabancayla öldürüp, cesedini tarlaya bıraktığını itiraf eden zanlının, tarif ettiği bölgede arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 43 yaşındaki Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, kadının eşi Adem Yanar (46) tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu.

