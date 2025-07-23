Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak! Dev heyecan HT Spor'da! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak! Dev heyecan HT Spor'da!

        Temsilcisimiz Beşiktaş sezonu resmen açıyor... UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

        Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde...

        BEŞİKTAŞ, SEZON ÖNCESİ 4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

        Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.

        REKLAM

        Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

        Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

        AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı.

        AVRUPA LİGİ'NDE 132. MÜCADELE

        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü.

        REKLAM

        RAKİP ARDA TURAN

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda siyah-beyazlı takımın karşılaşacağı Shakhtar Donetsk'i Türk antrenör Arda Turan çalıştırıyor.

        2023 ile 2025 yıllarında Eyüpspor'da görev yapan 38 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Ukrayna temsilcisinin başına geçti.

        İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde geçen sezonu 53 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

        SHAKHTAR, İLK TURDA ILVES'İ GEÇTİ

        Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves'i geçerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

        İlk maçta konuk ettiği rakibini 6-0 ile geçen Ukrayna ekibi, ikinci maçta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

        Shakhtar, Arda Turan yönetiminde çıktığı iki maçta kalesini gole kapattı.

        Ukrayna temsilcisi, yeni sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında ise 8 gol kaydederken, sadece 1 gol yedi.

        SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

        Beşiktaş, yaklaşık iki ay sonra taraftarının önüne çıkacak.

        Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşan "Kara kartal", 59 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

        YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

        Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak.

        Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.

        BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

        Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

        Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

        Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi
        Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Habertürk Anasayfa